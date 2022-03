Mario Vandenbogaerde kroont zich tot beste Belg in Barnsley, Dancing Dimi sneuvelt in eerste ronde

Met een plaats in de achtste finales heeft Mario Vandenbogaerde een goede beurt gemaakt op het Players Championship 6 dartstoernooi (PDC/119.000 euro), dat plaatsvond in het Engelse Barnsley.

De 48-jarige West-Vlaming, die begin dit jaar succesvol zijn PDC Tourkaart verzilverde, versloeg in de eerste ronde Brian Raman (PDC-94) met 6-2. In ronde twee nam hij met 6-2 de maat van de Engelsman Mervyn King (PDC-18). Voor een plaats in de achtste finale moest hij het opnemen tegen de ex-wereldkampioen Rob Cross (PDC-10). ‘Super Mario’ liet zijn tegenstrever met 6-0 achter zich. Zo wierp Vandenbogaerde een gemiddelde van 104.86 per drie darts en uitworpen van 121, 96 en 116. In de achtste finale moest hij echter met 6-0 het onderspit delven voor de Duitser Gabriel Clemens (PDC-22).

Kim Huybrechts (PDC-36) kon zich plaatsen voor de zestiende finale, maar daarin botste ‘The Hurricane’ op een ijzersterke Welshman Jonny Clayton (PDC-9), die met 6-1 en een gemiddelde van 104.58 een maatje te sterk was voor onze landgenoot.

Dimitri Van den Bergh (PDC-8), zaterdag nog goed voor de halve finale, geraakte niet voorbij de eerste ronde. De 27-jarige Antwerpenaar verloor met 6-3 van de Noord-Ier Kevin Burness. ‘The Dreammaker’ wierp een veel beter gemiddelde dan zijn tegenstrever, maar Burness was dodelijk efficiënt bij het uitwerpen. Ook Mike De Decker (PDC-66) en Geert De Vos (PDC-82) struikelden in de eerste ronde.

De overwinning ging naar de Welshman Jim Williams (PDC-105), die in de finale de Engelsman Ricky Evans (PDC-38) met 8-6 het nakijken gaf.