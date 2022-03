Zonhoven (1prov.) heeft geen heldendaden moeten verrichten om de drie punten uit Herk-de-Stad mee te graaien. Na amper tien minuten stond het al 0-2 en lag het bedje gespreid voor een bezoekende zege. Wat Herk FC in huis had in de reactie, was te weinig om de gasten te verontrusten.