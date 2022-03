Toeschouwers proberen zich voor derde keer in vijf dagen aan doelpalen vast te ketenen in Premier League

Tottenham heeft in eigen huis een belangrijke zege geboekt tegen West Ham, maar het was opnieuw het publiek dat een hoofdrol speelde. Voor de derde keer in vijf dagen tijd werd een Premier League-wedstrijd verstoord doordat toeschouwers het veld op renden en zich aan de doelpalen probeerden vast te ketenen. Daarbij toonden ze opnieuw de boodschap “Just Stop Oil”.

De bal ging woensdagavond aan het rollen tijdens de topper Arsenal-Liverpool, toon een toeschouwer aan een doelpaal van Alisson Becker ging zitten en zichzelf leek te willen handboeien. Een dag later gebeurde hetzelfde in de partij tussen Everton en Newcastle: toen moest een man met een kniptang losgemaakt worden van het doel.

Beide keren was het opschrift “Just Stop Oil” herkenbaar bij de veldbestormers. Zondag was het tijdens Tottenham-West Ham opnieuw raak: een handvol toeschouwers bestormde het terrein van Tottenham. Daarbij was ook een vrouw te zien die een t-shirt droeg met opnieuw dezelfde boodschap: “Just Stop Oil”.

Tottenham won de partij uiteindelijk met 3-1. Son Heung-Min was de ster van de dag met twee goals, de Zuid-Koreaan gaf ook de “assist” voor een eigen doelpunt van Kurt Zouma. Tottenham komt daarmee drie punten voor West Ham op de vijfde plek in de Premier League en doet zo een uitstekende zaak in de strijd om een Europees ticket.

