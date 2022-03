Mathieu van der Poel meteen op het podium: “Onmiddellijk weer favoriet voor de Ronde? Ik hoop het”

Dik 290 kilometer, een goed gevulde zaterdagmiddag, meer was er niet nodig om vast te stellen dat de Ronde van Vlaanderen er een topfavoriet bij heeft. Drie maanden stond Mathieu van der Poel aan de kant. Pas donderdag, na lang discussiëren, werd Milaan-Sanremo in extremis aan zijn programma toegevoegd. Maar kijk: een derde plaats later is Van der Poel helemaal terug. Een verrijzenis in drie delen.