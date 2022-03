Leider Heers (4C) won zondag de kansarme topper tegen eerste achtervolger E. Zelem dankzij twee doelpunten in twee dolle minuten. Kristof Vanhaeren was goed voor een goal en een assist. “Maar we gooien de handdoek nog niet”, klonk Zelem-coach Sven Geyskens strijdvaardig na de 2-1-nederlaag.