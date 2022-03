“Neen, ‘wanneer beginnen jullie aan kindjes’ is geen fijne vraag”: voetbalvrouw Anna Wilken (25) heeft elke dag pijn door endometriose

Ze heeft de looks van een topmodel. Klopt af op meer dan 506.000 Instagramvolgers. Draagt de trouwring van Club Brugges nieuwste puntenpakker, Sargis Adamyan. Anna Wilken (25) lijkt de perfecte boekjesvrouw: veel glam, weinig doorsnee. En toch heeft ze een pijnlijke aandoening die ze deelt met miljoenen vrouwen op de wereld. Endometriose. Vandaag, midden in Endometriosis Awareness Month, vertelt ze ons over haar missies. Neen, zo’n felle pijnen zijn niet zomaar normaal. Ja, erover praten is oké. En neen ‘wanneer beginnen jullie aan kindjes?’ is geen charmante vraag.