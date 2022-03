Hirschi verovert bij rentree in Per Sempre Alfredo meteen zege

Nadat de laatste der vroege vluchters Lorenzo Milesi werd ingerekend door het peloton was het uitkijken naar de dubbele beklimming van de Collina, een helling van 3,6 km aan 6,1procent. Op die eerste passage bleef de groep favorieten bij elkaar, net daarna wisten drie renners, waaronder Cian Uijtdebroeks, zich los te rukken uit het peloton. Patrick Gamper, Kenny Molly en Marco Canola maakten nog de oversteek, we kregen zes leiders met zo’n 25 seconden voorsprong. Net voor de top, op 8 km van de finish, werden de koplopers ingerekend en dat was het sein voor Marc Hirschi, meesterdaler, om in de aanval te trekken. Hij nam de nodige risico’s en soleerde naar de zege.

Vorig jaar won Hirschi een rit in de Ronde van Luxemburg. Het jaar voordien toonde hij zijn talent met ritwinst in de Tour de France en De Waalse Pijl. In de winter daarop kwam hij tot een overeenkomst met Team Sunweb om zijn contract vroegtijdig te beëindigen en maakte hij de overstap naar UAE Team Emirates. Z’n eerste seizoen kende veel problemen door problemen met z’n wijsheidstanden en aan de heup. Die heup werd uiteindelijk geopereerd waardoor hij pas z’n eerste koers reed op 20 maart en meteen aan het feest is.