Standard dankzij kunststukje Amallah verzekerd van behoud in Jupiler Pro League

Standard haalde het met 0-1 van KV Kortrijk en is nu ook mathematisch zeker van het behoud. Het doelpunt van Selim Amallah een kwartier voor tijd was het enige hoogtepunt van een spektakelarme match.

Bij Standard ontbrak de geschorste Sissako. De Malinees was niet de enige die uit de basiself wegviel. Naast de geblesseerde Raskin (out voor de rest van het seizoen) verdwenen ook Noubi, Dragus, Nkounkou en Pavlovic uit de ploeg van de Rouches. In de plaats kregen Tapsoba, Ngoy, Dussenne, Calut, Bastien en Cimirot de kans.

Trainer Luka Elsner kondigde vooraf aan dat hij een signaal van zijn jongens wilde zien, maar dat bleek een moeilijke opgave. Voor rust werden de Luikenaars slechts twee keer gevaarlijk: Cafaro trapte ruim naast en Ilic kon het rollertje van Emond gewoon oprapen.

© BELGA

De thuisploeg was gevaarlijker. Zo trof Radovanovic na een kwartier de paal, al was de buitenspelvlag toen al de hoogte in gegaan. Met name Herrmann was vlak na rust twee keer dicht bij de 1-0. De Duitse spits van Kortrijk draaide eerst goed weg bij Dussenne, waarna hij nipt naast doel van Henkinet mikte. Even daarna kopte Herrmann op hoekschop boven. de dwarslat.

Standard bleef offensief onmondig. Pas in minuut 69 was er de eerste Luikse poging binnen het kader. Cafaro speelde zich vrij en haalde gevaarlijk uit. Ilic pareerde en in de herneming haalde Watanabe de inzet van Emond van de lijn.

Door de dubbele doelkans leek Standard vertrouwen te hebben opgedaan. Kortrijk kon niet meer domineren. Na goed doorzetten van Cafaro op rechts belandde de bal bij Amallah. De invaller kapte zich goed vrij en verschalkte met een heerlijke lob Ilic: 0-1.

KVK kwam in de slotfase via Moreno (ex-Lommel) nog in de buurt van de gelijkmaker, maar gescoord werd er niet meer. Door de zege, de derde dit kalenderjaar, zijn de Rouches nu ook mathematisch gered. Kortrijk pakte na de winterstop slechts zes punten en is daarmee de slechtst presterende ploeg van 2022.