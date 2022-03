Sarreau veegt de nul van tafel voor AG2R-Citroën in Cholet-Pays de la Loire

Marc Sarreau heeft zijn team AG2R-Citroën de eerste overwinning van het seizoen bezorgd. De Fransman toonde zich in de Cholet-Pays de la Loire (Fra/1.1) de snelste in de sprint voor zijn landgenoot Emmanuel Morin en de Belg Piet Allegaert.

De Franse eendagskoers werd gekleurd door een vroege vlucht met vijf renners: onze landgenoot Yentl Vandevelde, Romain Cardis, Axel Huens, Louis Barré en Ruben Eggenberg. Zij reden een voorsprong van maximaal vijf minuten bij elkaar op het peloton waar de Franse ploegen controleerden.

Nadat de koplopers werden opgeraapt, ontspon zich een spannende finale met verschillende aanvallen. In de slotfase moesten de renners vijf keer over een lokaal parcours van zo’n acht kilometer, telkens ging het over een kleine helling, de Jean Jaurès (0,6 km aan 6,2%) die het kaf van het koren moest scheiden. Uiteindelijk zouden op die helling in de voorlaatste ronde twee renners weten te ontsnappen: Lewis Askey en Paul Lapeira. Zij sloegen een klein kloofje, wat restte van het peloton had het niet gemakkelijk om hen bij te benen. De twee vluchters leken het te gaan halen, maar in de laatste honderden meters werden ze alsnog overvleugeld. In de chaotisch sprint die daarop volgde toonde Sarreau zich vervolgens de beste met een lange inspanning.

In 2019 mocht Sarreau ook al eens juichen in Cholet, het is zijn eerste zege van het seizoen, z’n eerste voor z’n ploeg waar hij sinds 2021 voor koerst en de eerste voor AG2R dit seizoen.