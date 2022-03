Turkije: “Rusland en Oekraïne staan dicht bij akkoord”

Gebouwen en auto’s die vernield werden in Charkov. — © REUTERS

Onderhandelen is niet eenvoudig terwijl de oorlog voortduurt en er burgerdoden vallen, maar toch wordt volgens de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu vooruitgang geboekt. “We zien dat de partijen dicht bij een akkoord staan”, liet hij optekenen door het Turkse nieuwsagentschap Anadolu.

Mevlut Cavusoglu — © EPA-EFE

Cavusoglu is deze week naar Rusland en naar Oekraïne gereisd. Navo-land Turkije tracht te bemiddelen tussen Moskou en Kiev. Het weigerde zich achter de Westerse sancties tegen Rusland te scharen. Vorige week waren de ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en Oekraïne in het Turkse Antalya voor een eerste ontmoeting sinds de start van het conflict.

Zes punten

Volgens een woordvoerder van de Turkse president wordt onderhandeld over zes punten: de neutraliteit van Oekraïne, de ontwapening en veiligheidsgaranties, de door Rusland gewilde “denazificatie”, het wegwerken van dammen tegen het gebruik van de Russische taal in Oekraïne, het statuut van de separatistische Donbass-regio en het statuut van het in 2014 door Rusland geannexeerde schiereiland Krim.

LEES OOK. Hoe realistisch zijn de eisen van Poetin volgens Europa-experts? “Bon, als er daarmee vrede komt...”