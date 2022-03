Pechvogel Kouassi scheurt kruisbanden

Eboué Kouassi, die op huurbasis aan een erg sterk seizoen bezig was bij de Portugese eersteklasser FC Arouca, is terug in Genk. De 24-jarige Ivoriaan moet er revalideren, nadat hij de kruisbanden scheurde. Het is al de tweede keer dat de onfortuinlijke Kouassi dergelijke blessure oploopt.

Vijftien internationals – Nadat van de mogelijke internationals alleen Onuachu en McKenzie naast een selectie grepen, vertrekken maandag vijftien spelers uit de Genkse A-kern naar hun nationale ploeg. Ito, Arteaga, Preciado, Bongonda, Paintsil en het trio Lucumi-Munoz-Cuesta proberen om een WK-ticket te pakken. Thorstvedt, Hrosovsky en John werken oefeninterlands af, Vandevoordt en Nemeth spelen met de beloften en Oyen en Penders proberen zich voor een jeugd-EK te plaatsen.

Odoi ploegmaat van Paintsil - Denis Odoi (33) heeft zijn eerste selectie voor Ghana beet. Net als Bongonda (Congo) had Odoi daarvoor eerst het fiat van FIFA nodig. Nu dat dat er eindelijk is, mag hij met ploegmaat Paintsil tegen Nigeria strijden voor een WK-ticket.

Hartverwarmend gebaar – Het moeten niet altijd opstootjes of vechtpartijen tussen rivaliserende supportersgroepen zijn, die het nieuws halen. Een pluim voor het Brugse publiek, dat met applaus en YNWA antwoordde toen de Genkse fans na 12 minuten een overleden vriend eerden. (mg)