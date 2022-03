Bernd Storck na Genks verlies: “Jammer dat opnieuw laatste tien procent ontbreekt”

LEES OOK. ONZE PUNTEN. “Preciado werd geviseerd door de ref, Ito scoorde heerlijk doelpunt”

“Het is zo jammer dat we onszelf niet belonen”, zuchtte Bernd Storck. “Want onze eerste helft was heel goed. De spelers pikten de nieuwe veldbezetting goed op en reageerden na onze zwakke prestatie vorige week. We bewogen beter, wonnen meer duels en voetbalden ook goed. De 1-1 van Ito was verdiend. Jammer genoeg waren we vroeg op achterstand gekomen, omdat we te slaperig reageerden op de eerste hoekschop van Club. Ook na rust konden we even niet reageren op hun tempoversnelling. Opnieuw slikten we een te makkelijke goal. Op die momenten ontbrak weer die laatste tien procent. We hadden volk genoeg in defensie, maar hadden alleen oog voor de bal. Zo lieten we De Ketelaere los. En bij de derde tegengoal hadden we makkelijk de bal kunnen ontzetten. Die fouten betaal je cash.”

Zeker als je aan de overzijde de kansen laat liggen. “Zelfs een ‘4 tegen 2’ kregen we niet uitgespeeld. Dat is jammer, want mijn spelers hebben er alles aan gedaan om hier iets te oogsten. We moeten het positieve uit deze prestatie onthouden. Het heeft geen zin om nog terug te kijken. We hebben ons lot voor play-off 2 gelukkig nog in eigen handen.”