Ajax knokt zich naar zege tegen Feyenoord, Antony van held naar antiheld

Ajax heeft zich op de 27e speeldag van de Nederlandse Eredivisie naar een overwinning tegen Feyenoord geknokt. De Amsterdamse club kwam twee keer terug van een achterstand. Antony (86.) maakte in de slotfase het beslissende doelpunt (3-2) en moest in de blessuretijd met een tweede gele kaart van het veld.

Ajax blijft door de benauwde zege koploper van de Eredivisie. PSV volgt op 5 punten maar speelt zondagmiddag nog wel in eigen stadion tegen Fortuna Sittard. Feyenoord blijft de nummer 3 van de competitie maar heeft nog maar 1 punt meer dan FC Twente.

Luis Sinisterra kopte Feyenoord al in de 8e minuut op voorsprong. Sébastien Haller schoot Ajax in de 24e minuut op gelijke hoogte. Maar Feyenoord leidde vier minuten later alweer na een treffer van Guus Til (1-2).

Ajax slaagde er in de tweede helft wel in om Feyenoord onder druk te zetten. Jurriën Timber kopte op lat. Brian Brobbey miste voor open doel en uiteindelijk verzilverde Dusan Tadic in de 78e minuut een vrije trap.

FC Utrecht verliest subtopper van Groningen

In de Nederlandse Eredivisie verloor Utrecht zondag op de 27e speeldag de subtopper van Groningen met 1-3. FC Groningen kreeg al na 4 minuten een penalty die werd omgezet door Hankouri. Enkele minuten later kon Michael de Leeuw de score verdubbelen (0-2, 10.). Na rust leek Ramselaar Utrecht opnieuw in de wedstrijd te brengen (1-2, 48.). De Noor Jorgen Stand Larsen zette echter de eindstand veilig in de slotminuten, voor de grootste stad van het Noord-Nederland (1-3, 89.). Bij Groningen vielen Emmanuel Matuta (84.) en Cyriel Ngonge (92.) in. Bij Utrecht bleef Ousmane Boussaid op de bank.

In de stand sluipt Groningen iets dichter bij Utrecht. Groningen staat nu achtste met 36 punten, vier minder dan de zevende, Utrecht.