Diepenbeek

Op 1 april sluiten in Diepenbeek de overwegen Peperstraat en Stationstraat definitief. Eén week later verdwijnen ook de overwegen Rooistraat, Nierstraat, Molenstraat en Bentstraat. De bruggen aan de Waardestraat en Nierstraat gaan open, maar de omleidingsweg is nog lang niet klaar.