Dolle feestnacht voor Gentse fanclub Matej Mohoric na zege in Milaan-Sanremo: “Durfde ik bijna niet meer te kijken”

Niet tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar, niet drievoudig Vueltawinnaar Primoz Roglic, maar Matej Mohoric (27) is de enige Sloveense wielrenner met een officiële fanclub in ons land. De Gentse ‘Matej Matjes’ waren zaterdagnamiddag door het dolle heen nadat ze hun idool met Milaan-Sanremo zijn eerste Monument ooit zagen winnen. “Voor de Ronde van Vlaanderen trekken we met een volle bus richting Oude Kwaremont”, aldus voorzitter Rutger Goeminne.