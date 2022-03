Motards herdenken busongeval in Sierre met indrukwekkende minuut stilte

Een tweehonderdtal motards herdachten zondag het busongeval in Sierre met een herdenkingsrit. De colonne kwam kort na de middag aan bij het monument in Lommel waar de motorrijders enkele minuten stilte hielden.

De initiatiefnemer van de rit was Ronny ‘King’ Reynders, een Lummense motard die de voorbije jaren al enkele herdenkingsritten inrichtte om stil te staan bij het busongeval. Daarbij vielen 28 slachtoffers te betreuren, waaronder 15 kinderen en twee begeleiders uit de Lommelse basisschool ’t Stekske. “Omdat het nu tien jaar geleden is, kwam er vanuit de ouders de vraag om opnieuw een herdenkingsrit te organiseren. Via sociale media heb ik een oproep georganiseerd, en daar kwam snel veel respons op. De weersvoorspelling heeft wel enkele deelnemers die van verder moesten komen, doen afhaken. Maar we zijn toch met een paar honderd motards naar Lommel afgezakt om bij het monument ons medeleven te betuigen.”

De colonne verzamelde in Geel aan het clubhuis van de motorclub Eagles van waaruit naar Lommel werd gereden. Onderweg regelde de politie het verkeer aan de kruispunten, onder andere op de Lommelse ringlaan. De motards werden opgewacht door enkele familieleden van de slachtoffers waarna ze enkele minuten een indrukwekkende stilte hielden aan het herdenkingsmonument bij basisschool ’t Stekske.