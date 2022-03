Strépy in shock door drama, maar verderop ging carnavalsfeest nog urenlang door

In het Waalse Strépy-Bracquegnies, dichtbij La Louvière, heeft zich zondagochtend een drama afgespeeld: een auto reed er in op mensen die zich aan het voorbereiden waren op de carnavalsdag. Hoewel de feiten zich rond 4.30 uur afspeelden, werd het carnavalsfeest pas rond 11 uur officieel afgelast. De feestvierders, verkleed als ‘Gilles’, bleven op straat toestromen om muziek te maken.

Na twee afgelaste edities door het coronavirus konden de inwoners van Strépy-Bracquegnies weer drie dagen carnaval vieren. Ze verzamelden in alle vroegte zondagochtend, tot er een wagen met twee inzittenden op een groep van meer dan 150 carnavalisten inreed. Hoewel het dodelijk ongeval zich zondag rond 4.30 uur had afgespeeld, hadden de voorzitters van de verschillende carnavalsgroepen vanmorgen laten weten dat carnaval zou doorgaan met een aangepast programma. Burgemeester Jacques Gobert was het daar niet mee eens en heeft dan toch beslist om het feest stil te leggen.

“Geen woorden voor”

Burgemeester Gobert zou dit jaar voor het eerst zelf als “Gilles” in de carnavalsstoet meestappen (folkloristische carnavalsfiguren, red.). Hij reageert verslagen bij de commerciële omroep RTL: “Hier zijn geen woorden voor, het is afschuwelijk. Ik kwam aan kort na de ramp. Die lichamen dan zien liggen, verspreid over de weg. Je kunt je niet voorstellen dat zoiets hier kan gebeuren en toch is het gebeurd.” Op een persconferentie voegde hij daar nog aan toe: “Een catastrofe op de eerste carnaval sinds corona.”

De twee inzittenden van de wagen zijn opgepakt. Waarom ze inreden op de groep carnavalisten is niet duidelijk.