Overal rommel: ploeg van Jérémy Doku boos op Leicester City na ravage in kleedkamer

Flesjes water, blikjes cola, half opgegeten bananen en lege kartonnen doosjes om eten in te bewaren. De spelers en staf van Leicester City lieten het deze week allemaal uitgestrooid achter in de kleedkamer van Stade Rennes na hun duel in de Europa League. De club van Jérémy Doku is boos op he Foxes voor hun gebrek aan respect.