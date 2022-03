De Wever blijft inhakken op manier waarop Mahdi vluchtelingenstroom uit Oekraïne aanpakt

N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever blijft forse kritiek leveren op de manier waarop staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi de kwestie van de Oekraïense oorlogsvluchtelingen aanpakt. “Slechter kan je het niet doen”, zo zei De Wever zondag in VTM nieuws. Volgens De Wever probeert Mahdi “de verantwoordelijkheid van zich af te wassen”.

Antwerps burgemeester De Wever en staatssecretaris Mahdi zijn de voorbije weken al herhaaldelijk in de clinch gegaan over de aanpak van het vluchtelingendossier. Volgens De Wever stapelt Mahdi de fouten op. Zo was het volgens De Wever een “foute beslissing” om de oorlogsvluchtelingen automatisch een beschermd statuut te geven waardoor ze bepaalde sociale rechten (zoals het recht op een leefloon) kregen.

Sammy Mahdi. — © BELGA

Volgens De Wever schuift Mahdi de verantwoordelijkheid te gemakkelijk door naar de burgers, de regio’s en de lokale besturen en was het beter geweest om meteen te kiezen voor collectieve voorzieningen. Collectieve voorzieningen van waaruit dan bijvoorbeeld een aanbod aan onderwijs kon uitgewerkt worden.

Huisvesting

Intussen dringt staatssecretaris Mahdi er bij de regio’s op aan om snel een huisvestingsaanbod te voorzien. Volgens hem zijn er snel extra plaatsen nodig. Volgens Mahdi is het federale niveau indien nodig bereid om de ‘federale fase’ te voorzien en te coördineren.

Maar dat aanbod valt bij N-VA-voorzitter De Wever op een koude steen. “Bespaar het mij. Het is al verloren”, klinkt het. “Zelfs de registratie krijgt hij niet geregeld”, sneert De Wever. “Staatssecretaris Mahdi probeert de verantwoordelijkheid van zich af te wassen”.