Wat bezielde bestuurder van wagen in Strépy? “Geen aanwijzingen voor terreur”

De twee inzittenden van de wagen die zondagochtend inreed op een groep van ruim 150 carnavalisten in Strépy-Bracquegnies, nabij La Louvière, zijn opgepakt maar konden nog niet verhoord worden. Het is dan ook nog niet duidelijk wat hun motief is, zo maakte het parket bekend op een persconferentie. Bij de aanrijding overleden zes mensen en vielen tientallen gewonden.

LEES OOK. Auto rijdt in op groep carnavalisten: zes doden, tien mensen kritiek

De wagen met twee inzittenden reed zondagochtend rond 4.30 uur met hoge snelheid langs achter in op een groep van tussen de 150 en 200 carnavalisten die in de richting van het centrum van de gemeente aan het stappen waren. “Heel wat mensen zijn toen verpletterd”, zei Jacques Gobert, burgemeester van La Louvière, op een persconferentie over de feiten. De vreselijke balans: 6 doden, 10 zwaargewonden die voor hun leven vechten en 27 lichtgewonden.

Er werden al verschillende onderzoeksdaden verricht na het drama, maar er zal nog een reconstructie gebeuren om de precieze route van de auto te kennen. Dat zei substituut-procureur des Konings Damien Verheyen bekend. Ook over het motief van de daders tast men nog in het duister. Wel zei hij dat er een onderzoeksrechter aangesteld is voor doodslag.

LEES OOK. Eerste slachtoffer van carnavalsdrama bekend: “We gaan je missen, Fred”

Wie de feiten zag gebeuren, lijkt eerder uit te gaan een moedwillige aanrijding. Dat blijkt uit de vele getuigenissen waarin gezegd wordt dat de bestuurder niet remde en plankgas gaf toen hij op de mensen inreed. Duidelijkheid zal daar wellicht over komen zodra de verdachten verhoord zijn.

“We weten op dit moment dat een wagen zich door een menigte boorde. In de auto zaten twee inzittenden die zijn ondervraagd. Ze zijn geboren in 1988 en 1990, afkomstig uit La Louvière en niet gekend voor gelijkaardige feiten”, aldus de subistituut. Hij voegde eraan toe dat er momenteel niet uitgegaan wordt van terrorisme. “Daar zijn geen aanwijzingen voor.”

LEES OOK. Getuigen: “Hij reed op de groep in. Daarna is hij gedraaid en heeft hij nog mensen aangereden”