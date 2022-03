Tweeduizend deelnemers voor 100 km van Kom op tegen Kanker in Thor Park

Zo’n tweeduizend mensen namen zondag deel aan de 100 kilometer run voor Kom op tegen kanker in het Thor Park in Genk. De teller stond op dat ogenblik al op 1,2 miljoen euro. En dat bedrag gaat nog stijgen.

Het was over de koppen lopen aan Thor Central zondag. In totaal stonden 500 teams met elk 4 deelnemers aan de start. En die hadden ook nog eens elk heel wat aanhang bij. “Ik kan het moeilijk inschatten, maar er waren toch altijd een zesduizend aanwezigen”, zegt Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker.

Omwille van corona hebben een aantal teams moeten afhaken. Toch blijft hun engagement en zorgen ze op een andere manier voor financiële steun. De 100 kilometer-run werd ingezet met één minuut stilte voor alle mensen die op de één of andere manier geconfronteerd zijn met kanker. En dan volgde het startschot.

De deelnemers liepen lussen van telkens 10 kilometer met vertrek en aankomst in het Thor Park. De deelnemers die 40 kilometer lopen pikken na de eerste lus de 30 kilometer-lopers op die samen na de volgende lus de 20 kilometer-lopers oppikken om tenslotte de 10 kilometer lopers te laten aanhaken. De teams lopen door het stadion van Racing Genk en over het vliegveld van Zwartberg.

Marc Michils kon meedelen dat de teller op 1,2 miljoen euro staat voor Kom op tegen Kanker. “Dat bedrag zal nog aangroeien met geld dat de niet deelnemende teams kunnen inzamelen”, gaat Michils verder. De opbrengst wordt onder meer gebruikt voor biomedisch onderzoek.