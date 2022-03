Eerste slachtoffer van carnavalsdrama bekend: “We gaan je missen, Fred”

Een van de zes personen die het carnavalsdrama in Strépy-Bracquegnies niet overleefd hebben, is Fred Cicero. Op Facebook neemt zijn voetbalclub emotioneel afscheid van hem. “We gaan je missen, Fred.”

Cicero werkte sinds januari voor voetbalclub RUS Binche. Daar was hij algemeen directeur. “We hebben je leren kennen en leren waarderen, tijdens het praten over voetbal of goed eten, en waren zo blij je in onze familie op te nemen. Nu schieten woorden tekort om deze zotte daad te begrijpen die je wegrukt van je familie, je naasten, je collega’s en je voetbalvrienden. Het leven is niet eerlijk. We gaan je missen, Fred.”

OOk ACFF, voluit Association des Clubs Francophones de Football, meldde het overlijden van Cicero op Facebook. “ACFF is in rouw”, staat bij zijn foto geschreven. “Fred Cicero is een van de dodelijke slachtoffers van het drama. Hij was een gewaardeerde medewerker van ons departement Opleidingen. Rust in vrede, Fred.”

