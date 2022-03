Buiten de stoelen is er in de Trixxo Arena weinig schade na zaterdagavond. — © rr

Hasselt

“Dit hebben we nooit eerder meegemaakt”, reageert Glory, de organisator van het kickboksevenement dat zaterdagavond ontaardde in rellen. “We veroordelen deze incidenten dan ook met klem en gaan bekijken of we de schuldigen kunnen straffen.” De schade in de Trixxo Arena valt al bij al mee. “Het is vergelijkbaar met andere grote evenementen.”