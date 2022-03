Wat gaat Poetin nu doen? “Als enkel Oekraïners achterblijven in Marioepol, vrees ik het ergste”

Hoewel hij in het zuiden heeft veroverd wat hij wilde veroveren, beseft Poetin dat deze oorlog tot nu toe niet geworden is wat hij ervan verwacht had. Oekraïne biedt meer weerstand dan gedacht, Rusland wordt geïsoleerd door de internationale sancties en de kritiek op het Kremlin groeit met de dag. Intussen krijgt vooral Marioepol het zwaar te verduren. “Als enkel Oekraïners daar achterblijven, vrees ik het ergste.”