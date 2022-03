Uisclubke Meeuwen zoekt vers bloed

Uisclubke, een vriendenclub vierde vorig jaar haar 50 jarig bestaan. Het team speelt vriendschappelijke wedstrijden tegen ploegen uit de regio Midden en Noord-Limburg. Iedereen die zin heeft om op zondagochtend een balletje te trappen, is er welkom aan de terreinen aan The Mood in Meeuwen. Het bestuur zoekt die snelle spits, ben je een middenveldmotor, een stevige stopper of wil je gewoon wekelijks sjotten met kameraden, neem dan contact via fb-pagina Uisclubke.

