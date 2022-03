In een wedstrijd die het absoluut moest winnen, bleef Vlijtingen (2B) weer steken op een puntje. De uitstekend gestarte thuisploeg stuikte in de tweede helft als een kaartenhuisje in elkaar en mocht zich uiteindelijk nog gelukkig prijzen dat As-Niel niet meer dan twee keer scoorde: 2-2.