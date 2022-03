Rafael Nadal naar finale Indian Wells na winst op landgenoot Alcaraz

Rafael Nadal heeft zich met de nodige moeite geplaatst voor de finale van het masterstoernooi in Indian Wells. In de halve finales was de 35-jarige Spanjaard, de huidige nummer 4 van de wereld, uiteindelijk te sterk voor zijn 18-jarige landgenoot Carlos Alcaraz, het werd 6-4, 4-6 en 6-3.

In de eerste set ging het lang gelijk op, maar Nadal wist via een break in de tiende game die na ruim een uur spelen met 6-4 naar zich toe te trekken. In de tweede set waren er de nodige breaks en trok Alcaraz uiteindelijk aan het langste eind. In de derde set wonnen beide spelers hun servicegames totdat Nadal in game acht door de service van zijn tegenstander wist te breken. Hij serveerde vervolgens de partij uit.

Nadal komt in de finale uit tegen de Amerikaanse tennisser Taylor Fritz. Die versloeg in de andere halve finale de Rus Andrej Roeblev in twee sets: 7-5 6-4. De 24-jarige Amerikaan plaatste zich zo voor zijn eerste mastersfinale.