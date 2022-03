LeBron James wipt over Karl Malone in recordlijstje

Voor de Lakers was het de tiende nederlaag in de laatste twaalf wedstrijden. Ze behouden voorlopig de negende plaats in de Western Conference, met één zege meer dan nummer tien New Orleans. De negende stek geeft recht op een plaats in de barrages voor de play-offs. Washington is de nummer elf in de Eastern Conference.

Dankzij de 38 punten klom King James over Karl ‘The Mailman’ Malone naar de tweede plaats op de topschutterslijst aller tijden. Malone sloot af op 36.928 punten, LeBron James heeft nu 36.947 punten achter zijn naam staan, goed voor een gemiddelde van 25,3 per wedstrijd. Topschutter Kareem Abdul-Jabbar scoorde tijdens zijn carrière 38.387 punten. “Dat record is natuurlijk een droom voor mij, maar momenteel wil ik er nog niet te veel over nadenken”, vertelde James na de wedstrijd.