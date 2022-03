Gratis treinticket voor wie gaat solliciteren

De werkzoekende hoeft niet meer fysiek langs te komen bij VDAB of bij de NMBS voor een ticket, waardoor de drempel om te gaan sollicteren verlaagt, aldus Crevits. Vorig jaar was dat wel nog het geval: toen kostte een treinticket om te gaan solliciteren 1 euro per traject, en moest de sollicitant een omslachtige administratieve procedure doorlopen vooraleer hij recht had op zo een ticket. Er werden in 2021 2.389 van die goedkope sollicitatie-treintickets aangevraagd.

“Voor veel werkzoekenden blijft mobiliteit een belangrijke drempel om te gaan solliciteren en te gaan werken. Zo zien we dat slechts 60 procent van de werkzoekenden in hun profiel op vdab.be aanduiden dat ze over een rijbewijs B of hoger beschikken. Om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, willen we zoveel mogelijk van die drempels wegwerken zodat mensen vlotter de stap naar werk zetten, verantwoordt de minister de nieuwe maatregel.

De gratis, digitale tickets kunnen voortaan, tot ongeveer een uur voor vertrek, aangevraagd worden via de servicelijn: het gratis 0800-nummer van VDAB. Het ticket, dat op de e-ID of in de mailbox verschijnt, is geldig voor sollicitatiegesprekken, selectieproeven of voor een opleidingsaanvraag.