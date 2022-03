1.000 ton zwaar en 122 meter lang: laatste nieuwe kanaalbrug ingevaren in Tervant

Zondagochtend is men in Tervant gestart met de nieuwe kanaalbrug van het montageterrein naar haar nieuwe locatie te varen. “Vlaanderen investeert 11,5 miljoen euro in deze nieuwe brug”, vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld).

De nieuwe brug over het Albertkanaal heeft een lengte van 122 meter met een boog van 22 meter hoog en is 1.000 ton zwaar. “In Vlaanderen wordt de doorvaarthoogte van 62 bruggen verhoogd naar 9,10 meter. Deze brug is de laatste nieuwe brug die wordt ingevaren”, weet Peeters. Het einde van de werken is voorzien komende zomer.