Afbraakwerken ‘brokkelbrug’ over E313 nog aan de gang, snelweg blijft afgesloten

De E313 in Wommelgem is nog tot 9 uur deze ochtend afgesloten in beide richtingen. De snelweg werd er in beide richtingen volledig afgesloten voor de afbraak van de brug van de Wijnegemsteenweg in Wommelgem. De werken startten rond 22 uur zaterdagavond.

Het Verkeerscentrum dringt erop aan om de omgeving te vermijden. Zondagochtend lijkt de hinder mee te vallen.

De brug van de Wijnegemsteenweg is een zogenaamde brokkelbrug die al jaren aan vervanging toe is. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vervangt ze nu door een nieuw exemplaar, dat begin 2023 klaar zou zijn. Op en rond de brug van de Wijnegemsteenweg vonden de voorbije weken al enkele voorbereidende werken plaats zoals het opbreken van de aanloophellingen. Dit weekend staat de afbraak van de brug zelf gepland.

Omrijden

AWV sluit de E313 één nacht volledig af voor de sloop. Er werden omleidingen worden voorzien over grote afstand, via Brussel of Nederland. Het verkeer van Hasselt naar Antwerpen of Gent (en omgekeerd) moet omrijden via Brussel. Het verkeer tussen Antwerpen en Eindhoven rijdt om via Breda. Alle weggebruikers die niet in de buurt van Wommelgem-centrum moeten zijn, krijgen het advies om de omgeving maximaal te vermijden.

Indien weggebruikers de omgeving niet vermijden, vreest het Verkeerscentrum voor files richting Antwerpen vanaf Massenhoven op de E313 en vanaf Oelegem op de E34. In de andere rijrichting zouden er files kunnen staan tot op de Antwerpse ring. “Als mensen geen rekening houden met de werken, zal er ernstige hinder zijn”, waarschuwt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. “De lokale omleidingsroute met tijdelijke op- en afritten zal de gewone verkeersstroom er niet kunnen verwerken. We hopen daarom dat de weggebruikers rekening houden met ons advies om daar tijdens de afsluiting weg te blijven.”

