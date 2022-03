Auto rijdt in op groep carnavalisten in Waalse Strépy: “Zeker vijf doden, onder wie een kind”

De feiten speelden zich rond 5 uur vanmorgen af. “We waren van huis naar huis aan het gaan om de Gilles op te halen”, vertelt Fabrice Collignon, presentator bij Bel RTL die ter plaatse was, bij RTL Info. Ze deden dat in een groep van ongeveer 150 mensen om zich voor te bereiden op de carnavalstoet, die om 11 uur zou vertrekken.

“Op een lang recht stuk weg hoorden we een immens geluid achter ons en de auto is de groep ingereden”, zegt Collignon. “Zoiets had ik nooit gedacht ooit te zullen zien. De auto versnelde nog. Toen we beseften dat er iets gaande was, lagen we allemaal op de grond. Mensen waren aan het schreeuwen, dit was vreselijk.”

Vijf doden

Volgens burgemeester Jacques Gobert vielen daarbij minstens vijf doden, onder wie een kind, en raakten ook heel wat mensen gewond. “Dit is een catastrofe”, zei hij bij RTL Info. Het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd en acht ambulances zijn ter plaatse om de gewonden te verzorgen.

De bestuurder van de wagen zou opgepakt zijn. Waarom die persoon inreed op de groep carnavalisten is niet duidelijk. Volgens RTBF was de bestuurder op de vlucht voor de politie en gebeurde de aanrijding tijdens een achtervolging.

Op sociale media getuigen deelnemers over wat er zich afgespeeld heeft. “Ik was er uitgenodigd en een auto is ingereden op de mensen”, schrijft iemand. “Het is gruwelijk. Na de schok lagen meer dan twintig personen op het voetpad en op straat, gespreid over een dertigtal meter. We konden niets doen. Dit is een catastrofe.”