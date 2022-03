Poolse kickbokser na ravage in Trixxo Arena: “Ik snap niet waarom we niet verder deden”

Arek Wrzosek zat ruim een uur nadat zijn partij tegen Badr Hari definitief was gestaakt nog bij te komen in zijn kleedkamer in de Trixxo Arena. Zittend op de grond en met ijszakken op zijn schenen deed hij kalm zijn verhaal, terwijl onderhuids boosheid en teleurstelling om voorrang vochten.

LEES OOK. Kickbokswedstrijd in Trixxo Arena stilgelegd na zware rellen: “Kinderen werden bekogeld”

“Ik voel me als een winnaar, maar er zijn nu te veel emoties”, aldus de 29-jarige Pool, die de eerste ronde verloor, maar Hari in de tweede ronde deed wankelen met een snoeihard knietje tegen het hoofd. “Ik keek daarom heel erg uit naar de derde ronde. Ik zag aan zijn gezicht dat hij bijna klaar was.”

Wrzosek kreeg echter geen kans om de partij af te maken. Door onrust en vechtpartijen besloot Glory het gevecht stil te leggen en het evenement uiteindelijk definitief te staken. Tot onvrede van de ‘Polish Hightower’. “Ik hoopte dat we snel verder zouden gaan. Het publiek was op een gegeven moment vrij kalm. Ik weet niet waarom we toen niet verder gingen, dan waren de toeschouwers sowieso ook weer rustiger geworden. Ik weet niet waar men op wachtte. Wat mij betreft waren we gewoon verder gegaan, maar misschien wilde Badr niet verder. Hij wilde ook niks tegen zijn fans zeggen. Mijn trainer nam juist de microfoon aan om de toeschouwers kalmerend toe te spreken, maar Badr wilde dat niet en ging zijn fans juist opjutten, zag ik.”

Hooligans

Said El Badaoui, de trainer van Hari, ontkent echter met klem dat zijn pupil niet meer verder wilde. “Natuurlijk wilde Badr gewoon die derde ronde vechten. In de vorige partij ging Arek drie keer neer, maar won hij alsnog. Het kon in de derde ronde nog alle kanten op. Badr baalde juist dat de partij moest worden gestaakt.”

LEES OOK. Trainers na rellen in Trixxo Arena: “Dit is net wat de sport niet nodig had, het is een ramp”

Wrzosek nam het nadrukkelijk op voor zijn fans. Hoewel velen van hen net als hij aanhanger zijn van de Poolse voetbalclub Legia Warschau vond hij het niet terecht dat als hooligans werden bestempeld. “Ik kreeg al berichten vanuit Polen dat mijn fans juist kalm waren en dat anderen hen uitdaagden door met flessen te gooien. Er vlogen ook allerlei stoelen in het rond, maar mijn fans stonden op de tribunes en daar zijn helemaal geen stoeltjes. Dus zij konden daar helemaal niet mee gooien.” Op beelden is nochtans te zien hoe fans uit het Poolse vak zich nadrukkelijk misdroegen. Zo sprongen over de hekken heen richting het vloervak en begonnen daar met spullen te gooien.

Volgens Wrzosek is er maar een oplossing om zijn vete met Hari te beslechten. “Als hij nog een keer tegen mij wil vechten, dan sta ik daar voor open, maar dan alleen in Polen.”