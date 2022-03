Dedonder wil opnieuw meer geld voor het leger: “Veiligheid is niet gratis”

Minister van Defensie Ludivine Dedonder wil nog extra geld voor het leger, bovenop de deal van 10 miljard euro die al beklonken is. Dat zegt ze in een interview met De zondag.

“We moeten opnieuw over extra middelen spreken. We hebben op korte termijn - dat betekent dit jaar - een extra enveloppe nodig om de meest dringende noden in te vullen. Als de regering akkoord gaat om het budget te verhogen, zullen we in de eerste plaats werken aan de uitrusting van onze militairen en aan cyberveiligheid. Over hoeveel miljoenen het gaat, is nog niet duidelijk. Zullen we hiermee de 2 procent halen? Wellicht niet. Maar dat is niet het voornaamste. Wat telt, is wat we doen met het extra geld”, aldus Dedonder.

Waar het geld vandaan moet komen, moet binnen de regering besproken worden, zegt ze, maar ze maakt zich sterk iedereen inmiddels heeft begrepen “dat veiligheid niet gratis is en dat we dus moeten investeren in Defensie”.

Een herinvoering van de verplichte dienstplicht zoals die vroeger bestond, is niet meteen iets waar Dedonder werk van wil maken. Wel werkt ze aan een plan voor vrijwillige dienst, waarvoor ze dit jaar het juridisch kader klaar wil hebben. “Het zal het mogelijk maken dat jongeren een opleiding volgen bij het leger. Dat kan een opstart zijn voor een carrière bij Defensie of gewoon een mooie aanvulling van hun cv. We moeten ook eerlijk zijn: we hebben niet meer de capaciteiten om elk jaar duizenden jongeren een opleiding te geven”, klinkt het.