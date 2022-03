Kickbokswedstrijd in Trixxo Arena stilgelegd na zware rellen: “Kinderen werden bekogeld”

Het kickboksevenement GLORY 80 in de Trixxo Arena in Hasselt is zaterdagavond stilgelegd moeten worden tijdens het gevecht tussen Badr Hari en Arkadiusz Wrzosek. Het liep helemaal uit de hand toen een honderdtal fans op de vuist gingen. “Onschuldige mensen en hun kinderen werden bekogeld met stoelen en blikjes.”

7.200 toeschouwers zakten zaterdagavond af naar de Trixxo Arena in Hasselt voor het kickboksevenement GLORY 80. Op de planning stond onder meer het gevecht tussen de Marokkaans-Nederlandse kickboxer Badr Hari en de Pool Arkadiusz Wrzosek. In september was de 37-jarige Amsterdammer nog verloren tegen de Pool, dus er hing al voor het gevecht een explosieve sfeer in de Trixxo Arena. Naast het ‘Badr Army’ woonden immers ook heel wat Poolse fans het gevecht bij. Bovendien is Wrzosek een grote aanhanger van de Nederlandse voetbalclub ADO Den Haag, dus van daaruit kwamen ook veel fans afgezakt naar Hasselt.

Stoelen gooien

“Er was de hele avond al een soort van onrust”, klinkt het in de Trixxo Arena. “Ook bij de eerdere gevechten waren de toeschouwers bijzonder hevig en wilden ze niet weten van ophouden. De gemoederen laaiden steeds hoger op en op een zeker ogenblik is men in de zitplaatsen op de begane grond beginnen duwen en trekken. Telkens na een kamp leken de gemoederen weer even gesust, maar bij een van de topkampen tussen kickbokslegende Badr Hari en de Pool Arek Wrosek gingen de aanwezige Poolse supporters steeds driftiger te keer tot het escaleerde en stoelen en vuisten wild in het rond vlogen.”

Hari domineerde in de eerste en tweede ronde, maar kreeg toen een hoge trap van Wrzosek te verwerken. De Nederlander krabbelde recht en overleefde ronde twee. Maar vanaf ronde drie liep het volledig mis in de arena. Fans gooiden met stoelen naar elkaar en zochten de confrontatie op. Journalisten en toeschouwers moesten op de vlucht slaan en kinderen waren aan het huilen. “Kom op, deze jongens hebben hard getraind, toon een beetje respect!”, werd nog omgeroepen om de gemoederen te bedaren. Maar het haalde niets uit. De chaos was zo groot, dat de organisatie besloot om het gevecht en zelfs het hele evenement stil te leggen. Daardoor kon ook de Marokkaanse Belg Jamal Ben Saddik niet meer in actie komen voor het laatste gevecht van de avond.

Furkan Meric (rechts) en zijn vrienden hadden lang uitgekeken naar het evenement. “Maar dit hebben wij nog nooit gezien.” — © ZB

Kinderen bekogeld

Furkan Meric (21) uit Heusden-Zolder zakte zaterdag ook af naar de Trixxo Arena. Hij had samen met zijn vrienden lang uitgekeken naar het gevecht van Badr Hari. “We zijn al jaren kickboksliefhebbers en bezoeken regelmatig kickboksgala’s, maar dit hebben wij nog nooit gezien. Onschuldige mensen en hun kinderen werden bekogeld met stoelen en blikjes. Ze probeerden zo snel mogelijk te vluchten.”

Furkan zag hoe een groep heethoofden al van in het begin van de avond zorgde voor onrust. “De organisatie was allesbehalve optimaal. Er waren weinig mensen van de beveiliging aanwezig, en ook aan de inkom was het lang wachten. We hoorden dat het om Poolse supporters ging die de tegenstander van Badr Hari kwamen steunen. Voor de wedstrijd zorgden zij al voor veel lawaai en werd er met van alles gegooid.”

“Tijdens de eerste ronde was de rust teruggekeerd, dachten we. Maar tegen het einde van de tweede ronde zagen wij hoe die groep mannen onschuldige mensen bekogelden met alles wat loszat. Plots ontstond er een grote vechtpartij tussen beiden. De mensen van de beveiliging stonden erbij en keken ernaar. Ze konden niets doen, want ze waren gewoon met te weinig volk. Mijn vrienden en ik hadden schrik op dat moment omdat we niet wisten wat er ging gebeuren. Daarna heeft iedereen de zaal verlaten. Wat waren we blij toen we buiten waren.”

Grote politiemacht

De politie kwam snel en massaal tussenbeide, ook met de hondenbrigade. De meeste fans hebben, nog voor de hoofdkamp gestreden werd, de zaal verlaten. Dat gebeurde tussen een almaar aanzwellende politiemacht. De vrijwilligers van de Trixxo Arena zelf werden intussen de zaal uit geleid en in veiligheid gebracht. Binnen kon de politie geleidelijk de gemoederen bedaren en iedereen het complex uit leiden. Het evenement werd meteen ook afgeblazen. dj/zb/siol