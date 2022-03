Moedig Lommel SK speelt opnieuw gelijk: 1-1 tegen Waasland-Beveren

Een moedig Lommel SK realiseerde op de Freethiel haar vierde gelijkspel in vijf wedstrijden. Het elftal van Brain Eastick maakte in de tweede helft een vroege achterstand ongedaan: 1-1.

Hoofdtrainer Brian Eastick moest op de Freethiel zijn elftal noodgedwongen op twee posities wijzigen. Diego Rosa en Cauê ontbraken vanwege ziekte en werden vervangen door wintertransfer Enrik Ostrc en Arthur Sales. Kapitein Glenn Neven ontbrak vanwege een knieblessure en is mogelijk de rest van het seizoen out. Bij Waasland-Beveren stond ex-Genkie Nordin Jackers onder de lat, Tom Reyners zat op de bank. De Oost-Vlamingen strijden nog voor de tweede plaats, terwijl groen-wit bij een overwinning quasi zeker is van het behoud.

© BELGA

Vroege achterstand

De eerste dreiging van de thuisploeg leverde al na 140 seconden een eerste doelpunt op. Na een infiltratie rukte Ribeiro Costa op. De flukse Braziliaan bediende vervolgens Maderner, die het leer onder een ongelukkige De Busser schoof: 1-0. Lommel SK was zo al bijzonder snel op achtervolgen aangewezen. De bezoekers reageerden even later na een verlengde hoekschop van Smeets, maar Pierrot kreeg zijn schoen niet tegen het leer geduwd. Waasland-Beveren was dicht bij een tweede treffer na bijna twintig minuten, maar het afgeweken schot van Ribeiro Costa werd in twee tijden gepakt door de Lommelse doelman. Aan de overkant kende Belghali tot tweemaal toe geen succes. Sales dwong even later Jackers naar de grond, maar aan de vroege achterstand voor de bezoekers veranderde voor de pauze niets meer.

© BELGA

Gelijkmaker Saito

Tijdens de pauze grepen Eastick en Jordy Condom alvast niet in. Slaagde Lommel SK er in de tweede helft in om het overwicht aan kansen nu eindelijk om te zetten in een doelpunt? De strakke wind op de Freethiel maakte het voetballen er alleszins niet gemakkelijker op, maar het antwoord volgende snel. In de vijftigste minuut zette Sales voor en Saito kopte staalhard tegen de netten: 1-1. Waasland-Beveren bleef niet bij de pakken zitten en reageerde direct via Al Badaoui, maar diens plaatsbal belandde een decimeter naast de kooi van De Busser. De wedstrijd kon in het laatste half uur nog alle kanten uit. Het onzuivere spel langs beide kanten bleef helaas aanwezig. De Busser klemde het leer na een carambole. Eastick koos in het slotkwartier met Martinez en Agyepong voor twee nieuwe flankaanvallers. Al Badaoui knalde nog eens naast de keet van Lommel SK. De bezoekers dachten nu meer aan verdedigen dan aan aanvallen. Pompen of verzuipen. Ocansey poeierde wederom op de Lommelse doelman. Aan de stand veranderde niets meer: 1-1.

© BELGA

WAASLAND-BEVEREN: Jackers - Jacobsen, Gillet, Vukotic, Ocansey - Verstraete, Bertone - Ribeira, Hoggas (72’ Balde), Al Badaoui (89’ Trari) - Maderner.

LOMMEL SK: De Busser - Belghali, Lemoine, Wuytens, Kis - Henkens (87’ Troonbeeckx), Pierrot, Smeets - Ostrc (72’ Agyepong), Sales, Saito (72’ Martinez).

DOELPUNTEN: 3’ Maderner 1-0, 51’ Saito 1-1.

GELE KAARTEN: 20’ Kis (fout), 77’ Henkens (spelbederf), 89’ Jacobsen (tackle), 90’ Bertone (fout).

SCHEIDSRECHTER: Simon Bourdeaud’Hui.

TOESCHOUWERS: 1.700