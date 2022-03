In een trainingscentrum in Odessa, een havenstad aan de Zwarte Zee, heeft een groep Oekraïners zich verzameld om zich klaar te maken voor de oorlog. Sommigen kiezen ervoor om dat met hun partners te doen. Zoals graphic designer Olga Moroz (26): “Iedereen zou moeten weten hoe je moet vechten, medicijnen moet maken, of hoe je je familie en anderen kan helpen.”