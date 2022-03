Geen lichtstoet maar wel een Prinses en Jeugdprinses bij CV de Gelliker Galliaren

Alweer geen traditionele lichtstoet dit jaar maar wel een spetterend ‘Carnaval ien Gellik’ in een sfeervolle feesttent op het kerkplein. Zaterdag 12 maart werd in de namiddag afscheid genomen van Jeugdprinses Bo I en werd de nieuwe jeugdprinses 2022 voorgesteld: Jess I. Jess is de dochter van Sven Schiepers en Sofie Vaesen. Ze wonen samen aan de Biesweg in Gellik en beide ouders van Jess zijn lid van CV De Shelme oet Wèzent. Jess zit op school in het Bieske in Gellik. Na schooltijd kun je haar geregeld terugvinden in de boksschool, de toneelschool, de muziekschool of doet ze aan twirlen.

’s Avonds werd de nieuwe prins(es) 2022 voorgesteld. Dat gebeurde nadat er uitvoerig afscheid genomen werd van Prins Roy I. Roy zwaaide al sinds januari 2020 de scepter over Gellik en wordt opgevolgd door Anneleen I. Anneleen is de 42ste prinses van de Gelliker Galliaren. Ze is een rasechte Gellikse. Carnaval werd haar met de paplepel ingegeven, want haar grootvader behoorde tot de pioniers van de Galliaren. Ze woont samen met haar ouders Benny Massot en Tina Lambrechts in de Houterstraat in Gellik. De nieuwe prinses is samen met haar vriend Sid Weltjens oprichter van CV de Klungelère oet Laoneke. Ze is actief in de Chiro en studeert klinisch biomedische wetenschappen.

‘Carnaval ien Gellik’ was zonder meer een geslaagd feest waarbij dj Sander, Beppie Kraft, Bernd, Saskia en Juulke zorgden voor de nodige sfeer in een overvolle feesttent.