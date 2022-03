In de ene Oekraïense stad rijden vrachtwagens met lijkzakken af en aan, in de andere rijden tanks binnen

Een nieuwe dag, nieuwe wreedheden in Oekraïne. In de zuidelijke stad Mykolaiv lagen 200 rekruten in hun kazerne te slapen toen Russische bommen insloegen. Weinigen worden levend van onder het puin gehaald. In Marioepol - de allerzwaarst belegerde stad - rollen, na weken van belegering, nu de tanks binnen. Moskou had aangegeven dat het “de strop rond de stad” zou aantrekken. En dat doet het.