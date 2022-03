LVL wint eerste halve finale en legt zo alle druk bij Asterix Avo

In de eerste halve finale van de play-offs heeft Ladies Volley Limburg een prachtig resultaat behaald op bezoek bij Asterix Avo: 1-3. LVL legt zo alle druk bij de tegenstand. Volgende week zaterdag volgt de terugmatch in Genk. Die beslist over wie doorstoot naar de titelfinales.

Knap hoe LVL, buitenshuis nota bene, Asterix meteen bij de keel greep. Quasi van bij de start bouwde Genk een mooie kloof uit. Het overklaste de thuisploeg: 16-25. Asterix deed beter mee in set twee. Maar LVL was gretiger. De revanchegevoelens voor de zware pandoering van februari leken bij LVL groter dan de wil om te winnen bij Avo. Een verdedigend sterk Genk hield de foutenlast zeer laag en zette de thuisploeg serverend onder druk. Zo werd Stragier met succes opgezocht. Even was er concentratieverlies en decompressie bij de bezoeksters in set drie.

Asterix, waar Helena Gilson ontbrak, liet de kans op de aansluiting niet liggen: 1-2. In de vierde set waren de kansen fifty-fifty. Maar op de beslissende momenten was LVL van de partij. Asterix wilde het forceren maar kon LVL onvoldoende uit evenwicht brengen. Hawinkel, Boom en Meynckens scoorden vlotjes, terwijl ook het Genkse middencompartiment stevig stond. Qua blok-defense acteerde LVL eveneens op een zeer hoog niveau. Het pakte zo oververdiend de 1-3-zege mee naar Limburg. “Een ideale uitgangspositie”, reageerde manager Pieter Walbers tevreden. “Er is nog niks beslist, maar de druk ligt bij Asterix. Een zeer mooi resultaat.” Volgende week zaterdag volgt de terugmatch.