Limburg United overleeft feestweek zonder averij met winst in Den Helder

Hubo Limburg United heeft zijn eerste buitenlandse verplaatsing in de Elite Silver winnend afgesloten. United had het feestje van vorige week nog in de benen. Daarenboven toonde Den Helder Suns zich een taaie tegenstander.

In het eerste quarter was Limburg verdedigend niet bij de les. Vooral de kleine spelverdeler Gorissen pakte geregeld de defensie in snelheid. Het tweede quarter was een stuk beter. Desiron, Dedroog en de uitstekende Palmi openden met een 0-9 (13’. 25-31). Nelson en Palmi duwden daarna door naar 28-40 (17’). Benson kwam op slag van rust slecht neer op een voet en kwam niet meer tussen de lijnen.

Nelson ging na de kampwissel (35-40) steeds zwaarder wegen op de Suns-defensie terwijl Delalieux aanvallend meer op het voorplan trad. Met hun tweetjes en Palmi tekenden ze voor het grootste verschil bij 45-61 (27’). Daarna kabbelde de wedstrijd verder. Sam Huurman (ex-Limburg United) was de beste man bij de Nederlanders en onderstreepte de progressie die hij gemaakt heeft met een verschroeiende dunk. Dichter dan 9 punten (62-71) liet Limburg United de tegenstander niet komen.

