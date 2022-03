Historische kwalificatie! Red Wolves plaatsen zich voor het WK handbal 2023

19 maart is een historische dag voor het Belgisch handbal. De nationale ploeg heeft zich voor de eerste keer voor een groot tornooi geplaatst. De Red Wolves gaan in 2023 naar het wereldkampioenschap dat in Polen en Zweden gehouden wordt.

De sfeer zat er, in een uitverkochte Alverberg, al voor de wedstrijd goed in. Een pluim voor de stadionspeaker. Dat het sfeertje niet omsloeg in de eerste helft was dan volledig de verdienste van de Red Wolves. Er stond een blok tussen de lijnen. Een team dat het vooral defensief uitstekend deed en nauwelijks kansen weggaf. Uitblinker Jef Lettens had helaas de pech dat elke tweede bal in de verkeerde handen viel en de tegenstander alsnog aan een paar gemakkelijke doelpunten geraakte.

© BELGA

Kloof had groter moeten zijn

Aanvallend hadden de Red Wolves het moeilijk. Scoren op de hoekposities was een probleem, op de opbouwposities liep het iets beter. Robyns miste nauwelijks, Spooren kwam eveneens goed uit de verf en ook Serras pakte zijn goaltje mee. De Belgen constant op voorsprong, het verschil liep even op tot vier doelpunten maar ook een 14-11-score aan de rust bood perspectief. Jammer dat in die eerste helft een vijftal open doelkansen niet benut werden. De kloof had gemaakt kunnen en misschien zelfs moeten zijn.

Dat verschil kwam er meteen na de rust. Serras en Vancosen loodsten de Red Wolves naar 18-11. Een mokerslag voor de Slovaken. Woensdag ging de ploeg van bondscoach Sylla nog uit de bocht, zaterdag in Hasselt hielden ze de zaken onder controle en wonnen uiteindelijk verdiend met 31-26.

© BELGA

Tevreden bondscoach

Uiteraard een tevreden bondcoach Sylla na deze prachtprestatie. “Er is elf jaar hard werk aan vooraf gegaan maar dit is de kers op de taart. In de volgende negen maanden komt er nog meer werk op ons af maar dat nemen we er graag bij.”