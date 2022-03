Afbraak brug zorgt voor veel hinder: “Mijd E313 zaterdagnacht”

De nieuwe oprit van de E313 vanaf de Uilenbaan in Wommelgem, in de nacht van zaterdag op zondag dan toch. — © JAA

De tienduizenden voertuigen die ter hoogte van Wommelgem normaal in één weekendnacht over de E313 denderen, worden van zaterdagavond 22u tot zondagochtend 9u allemaal via twee smalle baantjes naast de autosnelweg geleid en dat over een afstand van anderhalve kilometer. Reden is de afbraak van de al twee jaar afgesloten brokkelbrug ter hoogte van de Wijnegemsteenweg. De tijdelijke op- en afritjes liggen al klaar.

De afbraak van de afgekeurde brug – een huzarenstukje dat in recordtijd wordt gerealiseerd – en de vervanging ervan door een nieuw exemplaar de maanden nadien, vormt één van de blikvangers in het investeringsprogramma van Lydia Peeters (Open Vld). Ze heeft er 8,5 miljoen euro voor uitgetrokken. De Vlaamse minister van Openbare Werken komt daarom zaterdagavond vanuit Limburg zelf naar Wommelgem om poolshoogte te nemen op de werf.

Maar al wie niet op de E313 moet zijn, wordt door haar Agentschap van Wegen en Verkeer (AWV) met aandrang gevraagd om de snelweg – en al zeker het stuk tussen Ranst en het rondpunt van Wommelgem – niét te gebruiken en dat gedurende elf uur.

Verkeersadvies voor zaterdagnacht: mijd de E313 zeker ter hoogte van Wommelgem. — © Agentschap Wegen en Verkeer

110.000 voertuigen op weekenddag

“Mijd deze plek”, roept ook Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeercentrum naar aanleiding van deze hachelijke omleiding. “Rijd vanaf Hasselt via de E314 en E40 liever via Brussel en neem vervolgens de E19 naar Antwerpen. Verkeer tussen Antwerpen en Eindhoven rijdt best om via Breda. De wachttijden in Wommelgem beloven erg lang te worden. Het stukje E313 dat volledig wordt afgesloten is één van de drukste stukken snelweg van ons land. Zelfs op een weekenddag passeren er 110.000 voertuigen in beide richtingen.”

De sloop van de brokkelbrug is afgelopen maandag al ingezet. Het wegdek werd opgebroken zodat nu ook fietsers, die hier de voorbije twee jaar nog wel de oversteek konden maken, moeten omrijden via de brug van de Doornaardstraat. Nu is het aftellen tot de sloophamer wordt boven gehaald.

De loop van de brug op de Wijnegemsteenweg is al ingezet met het opbreken van het wegdek. — © JAA

Om te vermijden dat er zaterdag opnieuw brokstukken op passerende voertuigen zouden vallen, wordt de E313 drooggelegd. Al klopt dat niet helemaal. Verkeer komend van Limburg wordt net voor de af te breken brug via tijdelijke op- en afritten van de snelweg gehaald. Chauffeurs die de raad van de Vlaamse overheid in de wind slaan en toch via Wommelgem rijden, zullen vervolgens via de smalle Jakobsveldweg en Uilenbaan anderhalve kilometer rond de werf geleid worden. Aan de overkant een gelijkaardig scenario, maar dan via de Koralenhoeve en Nijverheidsstraat door de kmo-zone Kapelleveld.

Brokken

En zo komt het dat Ronny Aerts, die aan de Uilenbaan woont, nu een opritje van de E313 pal voor de oprit van zijn eigen woning heeft liggen. Hij kijkt maar bedenkelijk als hij de vers uitgesmeerde strook asfalt ziet. “Als daar maar geen brokken van komen”, zucht de begrafenisondernemer. “Ze hebben er enkele palen gezet als tijdelijk afsluiting, maar daar kan je nu al zo doorheen slalommen.”

Aerts, die al dertig jaar buurman is van de autosnelweg, is ook ongerust over de gracht naast de snelweg, die voor de aanleg van de tijdelijke oprit werd dichtgegooid. “We hebben nu al geregeld wateroverlast. Hopelijk maken ze die greppel achteraf snel weer open. En wat de hinder van zaterdagnacht betreft? Werken moeten gebeuren hé, maar ik eis wel vrije doorgang indien nodig. Als begrafenisondernemer moet ik op elk moment kunnen uitrijden. Desnoods haal ik er een gerechtsdeurwaarder bij.”

Ronny Aerts achter zijn poort met uitzicht op de tijdelijk oprit va de E313 op de smalle Uilenbaan parallel met de snelweg. — © JAA

Paasvakantie

Zondagochtend rond 9u zal met het opnieuw openstellen van de E313 ter hoogte van de dan verdwenen brug, de voornaamste, maar niet alle hinder voorbij zijn. Er komt immers een nieuwe brug. Om de overlast beperkt te houden, sluit AWV enkel rijstroken af tijdens de avond- en nachturen of in de schoolvakanties.

De bouw van de middenpijler is bijvoorbeeld in de paasvakantie gepland, omdat er dan meerdere rijstroken ingenomen worden als werfzone. Het verkeer richting Antwerpen zal gedurende twee weken over twee rijstroken moeten passeren. Richting Hasselt zijn tijdens het eerste weekend van april twee rijstroken beschikbaar en tijdens de rest van de paasvakantie drie rijstroken. Weggebruikers houden dus ook in die periode best rekening met file en/of vertraging.

Brug klaar begin 2023

Pas binnen een klein jaar zal de nieuwe brug op de Wijnegemsteenweg klaar zijn om verkeer over de autosnelweg te voeren en zullen de centra van Wijnegem en Wommelgem opnieuw comfortabel en veilig met elkaar verbonden zijn.

Zo wordt het verkeer, dat het er zaterdagnacht - tegen het advies in - toch op waagt om de E313 te gebruiken, om de werf in Wommelgem geleid, via smalle parallelbaantjes. — © Agentschap Wegen en Verkeer