Student zwemt illegaal in meer en raakt gewond door aanval van agressieve zwaan — © Newsflare

Deze universiteitsstudent zal zich zijn zwempartij nog lang beklagen. De jongeman besloot woensdag illegaal in een meer te zwemmen, tot hij plots wordt aangevallen door een zwarte zwaan. Een omstander filmde hoe het agressieve dier brutaal uithaalde. De student kwam er uiteindelijk van af met meerdere verwondingen aan zijn rug. Volgens een werknemer van het nabijgelegen hotel is het verboden om in het meer te zwemmen.