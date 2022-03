Kans op sneeuw vannacht: KMI waarschuwt voor gladde wegen

Zaterdag is het nog in het hele land zonnig en zacht, maar vanavond daalt de temperatuur fors. Tegen zondagochtend is er daardoor kans op enkele winterse buien - lees: sneeuw - in het oosten van het land ten zuiden van Samber en Maas. Het KMI vaardigt daarom code geel uit voor gladde wegen in de provincies Luik, Namen en Luxemburg.