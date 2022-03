OH Leuven raakt niet voorbij moedig Seraing: Maziz tekent voor treffer van de hoop

45 minuten lang gaf OH Leuven niet thuis in een koud Seraing. Bij de thuisploeg groeide dan ook de hoop op een tweede opeenvolgende zege maar vlak na rust leek de partij te kantelen door een goal van De Sart. OH Leuven duwde echter niet door en riep zo het onheil over zich heen. Seraing probeerde in een prangende slotfase nog de bakens te verzetten en dankzij een late gelijkmaker van Maziz kan Seraing toch nog dromen van het ontlopen van die vermaledijde barrageduels.

Bij de thuisploeg voerde coach Jean-Louis Garcia slechts één wijziging door: Poaty kwam in het elftal zodat Nadrani op de rechterflank de geblesseerde Opare kon aflossen. Bij OH Leuven verschenen Patris en De Sart aan de aftrap. Hierdoor moesten Martens en Ngawa vanop de bank toekijken hoe het team van Marc Brys zich zou proberen te herstellen van de 1-4 oplawaai die het vorige week incasseerde van Union.

Ondanks de derbyzege van vorige week op bezoek bij Standard, was Pairay allesbehalve volgelopen voor de op één na laatste thuiswedstrijd van Les Métallos in het reguliere luik van de Jupiler Pro League. De spelers raakten dan ook niet bepaald begeesterd door de sfeer en dat zorgde voor een ontzettend slordig openingskwartier waarbij de beide doelmannen quasi werkloos toekeken.

De eerste noemenswaardige doelpoging kwam er pas na ruim 25 minuten toen Bernier zich goed doorzette vanop rechts en zelfs een schotje afleverde maar dat kon Runarsson allerminst verontrusten. Maar toen de OHL-doelman zich even later verslikte in een uittrap, waagde Mazis zijn kans met een heerlijk afstandsschot dat het doel maar op een haar na miste.

De Luikse burger vatte moed en de bezoekende spelers moesten lijdzaam de offensieve impulsen van de thuisploeg ondergaan. De troepen van Brys bakten er werkelijk niets van en de meegereisde OHL-fans konden zich voor rust enkel verwarmen aan een prima dribbel en dito schot van Schrijvers. Tot overmaat van ramp viel Vlietinck ook nog eens geblesseerd uit. De Brugse huurling werd afgelost door Shengelia.

Brys greep in bij rust en bracht de 20-jarige Oekraïense aanvaller Kukharevych in het veld voor de volkomen onzichtbare Kaba en amper twee minuten later opende OH Leuven zowaar de score: Patris haalde de achterlijn en zette de bal goed voor tot bij De Sart die Dietsch kansloos liet (0-1). Een flinke opdoffer voor een nochtans moedig voetballend Seraing dat nadien ook duidelijk even van slag was.

Spannende eindsprint na interlandbreak

De Leuvense opleving was evenwel van korte duur en de thuisploeg ging dan maar met de moed der wanhoop op zoek naar de gelijkmaker. Kansen leverde dat evenwel niet op en OHL zag zich dan ook niet genoodzaakt om het over een andere boeg te gooien.

Dewaest zette Dietsch nog eens met een kopbal aan het werk maar voorts viel er amper nog iets te noteren in de tweede speelhelft. Daarvoor lag het spel ook veel te vaak stil voor blessurebehandelingen. Shengelia en Tamari stuitten elk nog eens op Dietsch. Seraing kwam niet verder dan een kopballetje van de ingevallen Sanogo. En dan sloeg Maziz toe: na wat geharrewar op de rand van de zestien, vloerde hij Runarsson met een botsende bal (1-1).

Voor Seraing worden het nog bijzonder spannende weken. Na de interlandbreak hebben ze nood aan een zes op zes om de barrageduels in extremis te ontlopen. Bij Eupen is het dus nog even wachten op zekerheid over het behoud. De Panda’s en Les Métallos ontmoeten bovendien zelfs ook nog eens de zelfde ploegen: Oostende en Genk. Zulte Waregem treft nog STVV en Charleroi.