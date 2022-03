Ongeveer 38.000 schelpen geteld op vijfde Grote Schelpenteldag

In de tien Vlaamse kustgemeenten hebben zaterdag 750 mensen deelgenomen aan de vijfde editie van de Grote Schelpenteldag. In totaal werden ongeveer 38.000 schelpen geteld. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zal de resultaten ook voor het eerst kunnen vergelijken met die van hun Nederlandse collega’s.

Met behulp van het mooie weer lokte de Grote Schelpenteldag opnieuw heel wat mensen naar onze stranden. ‘Het enthousiasme is heel plezant om te zien. Mensen van jong en oud sorteren en tellen de schelpen die ze gevonden hebben’, aldus Jan Seys van het VLIZ. Op de tien locaties langs de kust stond een infostand waar schelpenkenners de deelnemers konden helpen bij het herkennen. Gezinnen met kinderen konden bovendien op een speelse manier kennismaken met schelpen in de provinciale bezoekerscentra Duinpanne, Raversyde en Zwin Natuur Park.

In 2021 waren bijna 30 procent van de gevonden schelpen nonnetjes. Ook de halfgeknotte strandschelp, de kokkel, de mossel en de Amerikaanse zwaarschede scoren traditioneel goed. ‘We verwachten dat dezelfde schelpen in de top vijf zullen blijven. Zware stormen kunnen een groot verschil maken, maar het weer is de laatste tijd redelijk rustig geweest.’ Dankzij de Schelpenteldag ontdekte het VLIZ bijvoorbeeld al de opkomst van de Amerikaanse strandschelp. Twee edities geleden was die nog helemaal nieuw, terwijl de exoot nu al langs onze hele kust gevonden wordt.

Onderzoeksinstituut Naturalis heeft in Nederland voor het eerst een gelijkaardig initiatief op poten gezet. Op zes stranden in Zuid-Holland en een strand op Texel werden zaterdag eveneens schelpen geteld. Het is voor de organisatoren nog koffiedik kijken of de resultaten sterk zullen verschillen. In Vlaanderen worden trouwens vaak wel verschillen vastgesteld tussen de Westkust en de Oostkust, onder andere door de nabijheid van de Schelde.

De resultaten zullen in principe dinsdag bekendgemaakt worden door het VLIZ.