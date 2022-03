Oudsbergse communicatie heeft nog groeimarge

De Oudsbergenaar is behoorlijk tevreden over hoe zijn fusiegemeente communiceert. Toch zijn er duidelijke werkpunten. Dat blijkt uit een onderzoek gevoerd door de Thomas More-hogeschool.

De Oudsbergenaar vindt zijn gemeente vooral kindvriendelijk, groen, bereikbaar, gastvrij en proper. Aan de andere kant vinden ze het in hun gemeente minder goed om te winkelen, de gemeente is weinig verrassend en matig verkeersveilig. Dat blijkt uit een onderzoek dat werd gevoerd door Thomas More-hogeschool.

“Inwoners van 26 Vlaamse steden en gemeenten werden bevraagd. In Oudsbergen namen er 595 deelnemers deel aan de bevraging, een representatief resultaat. De Oudsbergse gemeenteraadsleden kregen in primeur een toelichting van de onderzoekers”, vertelt schepen van informatie, Hanne Schrooten.

De algemene conclusie is dat de gemeentelijke communicatie goed is, al is verbetering mogelijk en is er nog groeimarge. Het telefonisch onthaal van gemeente en OCMW , de opvolging van meldingen en klachten via website en de app kunnen beter. De informatie- en servicemogelijkheden van de gemeentelijke website horen beter bekend gemaakt worden. Inspraak- en participatieprocessen met flankerende communicatie voor, tijdens en na de inspraakmomenten beter begeleiden is een must.

Er is voldoende informatie, al geven ouderen de voorkeur aan de klassieke infokanalen. Een mix van digitale, papieren en mondelinge kanalen blijft dus aangewezen. De inwoners verkiezen de gedrukte infobladen en magazine ‘s (85% publieksbereik). De gemeentelijke website krijgt met 56% eerder een lage score. “De digitale communicatiekanalen worden positief geëvalueerd, maar bereiken te weinig burgers. De website en de gemeentelijke app zijn niet gekend en ons onthaal scoort minder goed dan in andere gemeenten”, zegt Schrooten.

De regionale pers heeft best wel een groot bereik. Het Belang van Limburg is koploper met 77%, ruim voor TV Limburg en Radio 2 Limburg. “Het blijft dus de moeite om goede perscontacten te onderhouden”, concluderen de onderzoekers van Thomas More. Het communicatieonderzoek levert ook nuttige feedback om mee aan de slag te gaan. “Het vernieuwen van het infoblad en het citymarketingplan zijn reeds gepland”, besluit schepen Schrooten. Over drie jaar staat er een nieuw onderzoek gepland, dan wil het gemeentebestuur beter scoren. RDr