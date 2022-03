Eupen sprokkelt met zijn tienen puntje tegen KV Mechelen, dat penalty mist

Wouter Vrancken voerde drie wijzigingen door aan de Kehrweg. Bijker (geblesseerd), Peyre (buikgriep) en Swers verdwenen uit de ploeg. In hun plaats kwamen Walsh, Vanlerberghe en Van Hoorenbeeck. Bij Eupen verdrongen Beck en Prevljak Alloh en Müsel uit de ploeg. De Eupense grasmat lag voor driekwart onder een gezapig zonnetje, maar de eerste speelminuten speelden zich toch vooral op de strook schaduw af. De bezoekers dwongen de Oostkantonners tegen de eigen doelmond, zonder gevaar evenwel.

Toen Eupen een keertje uitbrak, was het wel alle hens aan denk. Van Hoorenbeeck kon Prevljak nog net van een doelrijpe schietkans houden. Uit de daaropvolgende hoekschop van Peeters knikte Lambert in de rug van Van Drongelen echter de 1-0 voorbij Coucke. Voor KV Mechelen was het al het achttiende tegendoelpunt uit hoekschop of vrije trap dit seizoen. En ei zo na was daar nummer 19. Nadat een afgeweken schot van Cuypers op het dak van het doel belandde, mocht Lambert aan de overkant opnieuw koppen. Dit keer bracht Hairemans redding op de lijn. Bij elke stilstaande fase staan de zenuwen in het Mechelse kamp dezer dagen strak gespannen. Een nieuwe tegenprik van Nuhu verdween net naast de kooi van Coucke.

Schoofs in één tijd

KV Mechelen moest even bekomen, al deed het dat zeer snel. Walsh rukte mee op en vond de inlopende Schoofs, die in één tijd erg knap de gelijkmaker binnenwerkte. Toch bleef het achteraan telkens oppassen geblazen wanneer de snelle Nuhu aan het sprinten ging tegen Van Drongelen. Bij één van de uitbraken van Nuhu kon Vanlerberghe de pass van de Ghanees nog net onderscheppen.

© BELGA

Malinwa probeerde het ondertussen met afstandsschoten van Cuypers, Hairemans en Souza (2x). Die laatste werd even toegesnauwd door Vrancken, want zijn poging leek nergens op. Het deed denken aan de ettelijke pogingen die Oum Gouet enkele weken op STVV geleden afvuurde.

Terwijl de wedstrijd zo goed was begonnen voor de thuisploeg, leek ze het kort voor rust volledig weg te gooien. Van Drongelen werd door Amat tegen de graszoden getrokken en scheidsrechter Vergoote wees resoluut naar de stip. In het daaropvolgende tumult pakte Amat geel, om één minuut later én in dezelfde fase zijn tweede geel te pakken voor een duw op Vanlerberghe. Eupen met zijn tienen, al bleef de genadestoot uit. Mrabti trapte de elfmeter binnenkant paal, waardoor het 1-1 bleef tot aan de rust.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Na de koffie was het aan KV Mechelen om het numerieke overwicht uit te buiten, al was de eerste grote mogelijkheid er een voor de thuisploeg. Stef Peeters mocht van een metertje of vijf buiten de zestien aanleggen. Coucke tipte zijn poging in hoekschop. Aan de overzijde had Mrabti op voorzet van Walsh iets moois in gedachten, maar hij miste zijn omhaal compleet. KVM nam het heft nu resoluut in handen. Hairemans bediende Walsh, maar Nurudeen redde diens kopbal met een prachtparade.

Slotoffensief zonder succes

Het slotkwartier werd nog voorafgegaan door een stevig duel, waarbij Agbadou even groggy bleef liggen en verzorgd moest worden. De Ivoriaan ging nadien verhaal halen en kreeg prompt geel van Vergoote. Malinwa trachtte de druk op te voeren en probeerde al combinerend door de Eupense afweergordel te geraken. Hairemans bediende Van Hoorenbeeck, die zijn voorzet onderschept zag worden. Al bij al was het allemaal wat povertjes bij geel-rood na de rust. Amper één kans tegen tien Eupenaren in 45 minuten was te weinig om de zege te kunnen wettigen. Het mocht zelfs van geluk spreken dat Coucke in blessuretijd nog een poging van Magnee van onder zijn lat ranselde en de paal redding bracht op een schot van diezelfde Magnee. Zo liet KVM een nieuwe kans liggen om een grote stap richting Europe play-off te zetten. Eupen op zijn beurt moet angstvallig naar het resultaat van Seraing blijven kijken.