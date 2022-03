REACTIES. Mathieu van der Poel baalt na “gemiste kans”, Philippe Gilbert rijdt laatste Milaan-Sanremo: “Jammer dat ik ziek werd net voor zo’n koers”

LEES OOK. Geen tweede zege voor Wout van Aert in Milaan-Sanremo: “Ik heb mijn beste pijlen verschoten met die aanvallen van Tadej Pogacar”

“Ik heb mijn best gedaan, jammer dat ik net ziek werd voor deze koers. Ik ben erg diep geweest. Ik kon weinig ademen. Als je je zo voelt, wordt het heel moeilijk. In zo’n editie moet je gewoon honderd procent zijn”, vertelde Gilbert na zijn allerlaatste Milaan-Sanremo.

Gilbert won nog nooit deze klassieker, maar had dat natuurlijk wel graag gedaan vandaag. “Dat was het grote doel voor mij. Was ook meteen een grote motivatie. De vijf monumenten winnen is toch niet gemakkelijk. Ik hoop dat iemand anders van de huidige generatie wel daarin slaagt”, vertelde Gilbert verder.

© AFP

Mathieu van der Poel (derde): “Een gemiste kans”

Mathieu van der Poel kwam pas op het laatste moment nog aan de start in Milaan. “Maar toch ben ik nog altijd teleurgesteld”, stelt de Nederlander. “Van de grote favorieten win ik nog de sprint om de derde plek. Sprinten om de zege zat er helaas niet in. Milaan-Sanremo is zo al een paar keer geëindigd, het is een moeilijke koers om te winnen.

Van der Poel laakte na afloop het gebrek aan samenwerking bij de achtervolgers. “We weten dat Matej Mohoric kan dalen, ik dacht wel dat we hem nog zouden pakken. Maar niet veel renners hielpen mee. Wout van Aert en Mads Pedersen probeerden echt, misschien hadden we nog één of twee teamgenoten nodig. Maar ook dat is koers. Ik word ook oud, dus dit is weer een gemiste kans.